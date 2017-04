Inscrições estão abertas para Encontro dos Jovens Advogados em Londrina

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Começam nesta sexta-feira (28) e se prolongam até 18 de maio as inscrições do processo seletivo para o ingresso nos cursos de graduação em Administração Pública e Pedagogia - Magistério da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da UFPR - Modalidade de Educação à Distância (EaD). As inscrições terão que ser feitas exclusivamente pelodo Núcleo de Concursos da UFPR.Serão 280 vagas, no total - 250 para Curitiba (150 para Pedagogia e 100 para Administração Pública) e 30 para Rio Negro (todas destinadas ao curso de Administração Pública). Metade destas vagas serão destinadas à concorrência geral e a outra metade para os cotistas que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública - Lei n.º 12.711/2012 ). As vagas ofertadas são para ingresso exclusivamente no 2º (segundo) semestre do ano letivo de 2017.O curso de Administração Pública será desenvolvido em Curitiba e em Rio Negro. O curso de Pedagogia será desenvolvido em Curitiba. Das vagas oferecidas pela UFPR, 50% (cinquenta por cento) serão de concorrência geral.O pagamento da taxa de inscrição (no valor de R$ 120) deverá ser efetivado até 19/05/2017. A inscrição só será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas agências do Banco do Brasil, nas casas lotéricas ou nas agências bancárias ou após a homologação da isenção da taxa. Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que comprove não poder arcar com a despesa junto ao NC, mediante inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico (Decreto nº 6.593 de 02/10/08) ou para o candidato que comprovar cumulativamente renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola de rede privada, em consonância com a Lei nº 12.799, de 10/04/13.O candidato inscrito às vagas previstas para pessoa com deficiência deverá, entre 28/04 e 19/05/2017, entregar ao Núcleo de Concursos os documentos que relacionados no Anexo III deste Edital, específicos para cada tipo de deficiência. Já os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos autoidentificados como pretos e pardos por meio da Lei nº 12.711/2012, deverão, obrigatoriamente, submeter-se à Banca de Validação da Autodeclaração, que ocorrerá no período de 29/05 a 02/06/2017, em local e horário a ser disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) a partir de 26/05/2017.Os candidatos serão submetidas a duas etapas de provas, ambas no mesmo dia - uma pela manhã e a outra à tarde. A primeira etapa será a Prova Discusiva. Inclui a prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, e será realizada em 25/06/2017, a partir das 09h30 horas, com duração de 2h30min. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 08h30min e o fechamento, às 09h00min. Nela, haverá uma questão discursiva, valendo até 60 pontos.A segunda etapa será a Prova Objetiva. Será realizada em no dia 25/06/2017, a partir das 14h00min, com duração de 5 horas. A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h00min, e o fechamento será às 13h30min. Esta prova vale 80 pontos e será , será constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões objetivas preliminarmente, e versará sobre os conteúdos do ensino médio.