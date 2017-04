Descubra 6 passos para escolher a carne na hora da compra

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Seguindo a tendência das famosas "pornfoods" que arrebatam os corações mais apaixonados por comida boa e bonita, uma empadaria de Londrina resolveu inovar e lançar dois produtos que conquistam o consumidor primeiro pelos olhos depois pela boca.Lançada esta semana, a Empada Gateau leva no lugar do tradicional bolinho de chocolate, uma empada doce. Será possível escolher dentre quatro sabores: banana com chocolate, banana com doce de leite, ganache de chocolate, doce de leite e paçoca rolha e doce de leite com paçoca rolha.E a novidade não para por aí. São duas caldas disponíveis, sendo uma de morango e outra de chocolate, além do sorvete de acompanhamento nos sabores creme ou crocante. Segundo o sócio-proprietário da empadaria, Douglas Lopes, para quem escolher empadinhas com paçoca, o topo do prato será coberto por uma paçoquinha rolha extra, sem custo.Outra novidade do cardápio da loja é o milk-shake de empada. Lopes explica que após o sucesso das empadas sabor ganache de chocolate, doce de leite e paçoca rolha e doce de leite com paçoca surgiu a ideia de adaptar os sabores em uma versão milk-shake.Serviço:Onde: Amo EmpadaExpediente: Segunda à sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 12h às 19hEndereço: Avenida Ayrton Senna, 677, loja 15, Gleba Palhano, LondrinaTelefone: (43) 3329-3785 e (43) 99949-3785 (Whatsapp)