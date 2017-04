Em homenagem ao dia do trabalhador, restaurante oferece sobremesa por conta da casa

Ingredientes

1 berinjela grande (300 g);

10 folhas de massa integral para lasanha (140 g);

1 xícara de molho de tomate (250 ml);

1 1/3 xícara de queijo vegano cremoso;

Orégano seco a gosto (opcional);

Pimenta do reino moída a gosto;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Reprodução/Tempero Alternativo

1) Preaqueça o forno a 180 °C;2) Lave bem e seque a berinjela. Corte em fatias finas (cerca de 0,5 cm) no sentido do comprimento. Não precisa descascar, mas se você não gosta da casca pode tirar;3) Disponha as fatias lado a lado sobre duas assadeiras grandes. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto;4) Leve ao forno preaquecido por cerca de 10 minutos;5) Enquanto as fatias assam, prepare o queijo vegano. Nessa receita foi usada 1 sachê em pó do. Para fazer o queijo cremoso para lasanha, foram seguidas as instruções do produto;6) Retire as fatias de berinjela do forno e monte a lasanha num refratário (24cm x 16cm);7) Comece espalhando uma fina camada de molho de tomate, apenas para cobrir o fundo;8) Disponha a massa de lasanha lado a lado, cubra com uma camada de fatias de berinjela e depois cubra com uma camada de queijo vegano cremoso. Repita, alternando camadas de molho de tomate, massa, berinjela e queijo;9) Finalize com uma camada de massa e queijo por cima. Polvilhe orégano ou outra erva que preferir a gosto;10) Leve ao forno preaquecido por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva ainda quente.