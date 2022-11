Artista londrinense participa de exposição no Museu do Louvre, em Paris

O artista londrinense Leto William fez uma participação numa das exposições no Museu do Louvre, em Paris, um dos museus mais importantes do mundo e que tem obras como a pintura da “Monalisa”, de Leonardo da Vinci.





O artista formou-se pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) em 2014, mas começou a se interessar pelo mundo das artes muito antes de ingressar na universidade, sendo que em 2008 trabalhou como menor aprendiz na PROEX (Divisão de Eventos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade).

O artista visitou a França pela primeira vez em 2018, após vencer um concurso, no mesmo ano o jovem resolveu fazer mestrado na Escola de Belas Artes de Paris e a partir daí surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto em parceria com o Louvre.



William conta detalhes deste convite: "A oportunidade de expor veio a convite do Fabrice Vannier, artista e professor de mosaico na Belas-Artes. Há um ano eu faço parte de seu ateliê, que, junto aos ateliês de Talha ( Götz Arndt ) e Fundição ( Philippe Renault ) compõem o laboratório Matéria e Espaço, que organiza o projeto de exposição com o Louvre. O convite aconteceu pois o meu trabalho reflete algumas questões que circunscrevem o projeto deste ano: meu interesse pelo mar enquanto elemento de múltiplos acessos conceituais/plásticos, e alguns trabalhos sonoros desenvolvidos desde 2017”.





A exposição « coup d’éclats », que aconteceu no Museu do Louvre entre os dias 11 de maio e 13 de junho de 2022, foi fruto de uma parceria já há alguns anos entre a Escola de Belas-Artes de Paris e o Museu. O projeto se desenvolveu em dois momentos : uma residência artística na ilha de Thasos, no norte da Grécia, e a exposição no Departamento da Grécia Antiga depois de o visitar algumas vezes.





*Sob supervisão de Célia Musilli