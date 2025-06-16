Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
No Norte Shopping

Celebrando dia mundial do fusca, Londrina terá exposição gratuita a partir de terça

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
16 jun 2025 às 15:42

Compartilhar notícia

Reprodução/Canva
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Quatro diferentes modelos do veículo mais icônico entre os brasileiros estarão em exposição no Londrina Norte Shopping, de terça-feira (17) até domingo (22), em comemoração ao Dia Mundial do Fusca, celebrado no dia 22 de junho. A data completa 30 anos em 2025 e foi criada a partir da sugestão do colecionador brasileiro Alexander Gromow, porque em 1995 o veículo foi eleito o carro do século. 


No shopping, o público poderá ver modelos 1967, 1972, 1987 e 1995, de colecionadores que participam mensalmente do Encontro de Carros Antigos. A visitação é gratuita. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Entre os modelos em exposição, estão o Fusca 1300 ano e modelo 1967 cor azul real, de Leandro Guerra; o Fusca 1300 ano e modelo 1972 cor rosa pantera, de Michel Eduardo Rispar; o Fusca 1500 ano e modelo 1987 cor bege, de José Ricardo de Carvalho; e o Fusca 1600 ano e modelo 1995 cor branca, de Claudinei Moraes da Silva. “Comprei esse Fusca há um ano e meio, dois anos e hoje tenho dois Fuscas”, afirma Claudinei, que tem 51 anos e é consultor de vendas. 


A paixão dele pelo veículo teve início no fim dos anos 1980, quando ele teve o primeiro Fusca, em 1988. “O Fusca 1972 foi o primeiro que tive. De lá para cá só foi aumentando e a gente foi melhorando os Fuscas”, diz. Durante algum tempo, ele ficou sem ter o veículo, mas sempre pensando em comprar outro. Em 2015 comprou um e aumentou a coleção com o que estará em exposição. “É importante esse tipo de evento no shopping para resgatar a origem do Fusca. Hoje, as crianças adoram o Fusca, são amantes do Fusca. Resgatar isso é muito bacana”, avalia. 


A data difere do Dia Nacional do Fusca, que é comemorado sempre em 20 de janeiro, marco do início da produção do modelo na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, em 1959. “Não importa qual seja o motivo, é sempre uma oportunidade para celebrar a paixão do brasileiro pelo veículo e para reunir os amantes de Fusca em torno de um objetivo em comum, de preservar essa cultura, de trocar ideias e informações”, afirma Sabrina Matos, coordenadora de Marketing do Londrina Norte Shopping. 


Leia também:

Imagem
Motorista fica ferido após caminhão tombar em curva na PR-554
Um caminhoneiro ficou ferido após perder o controle do veículo e tombar na PR-554, em São Jorge do Ivaí (Noroeste), neste
Logo Bonde
Foto de Perfil de Redação Bonde com Assessoria de Imprensa /

Por Redação Bonde com Assessoria de Imprensa .

carro fusca Fusca Exposição de Fuscas Evento automobilístico evento gratuito Londrina Londrina Norte Shopping
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas