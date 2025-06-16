Celebrando dia mundial do fusca, Londrina terá exposição gratuita a partir de terça

Quatro diferentes modelos do veículo mais icônico entre os brasileiros estarão em exposição no Londrina Norte Shopping, de terça-feira (17) até domingo (22), em comemoração ao Dia Mundial do Fusca, celebrado no dia 22 de junho. A data completa 30 anos em 2025 e foi criada a partir da sugestão do colecionador brasileiro Alexander Gromow, porque em 1995 o veículo foi eleito o carro do século.





No shopping, o público poderá ver modelos 1967, 1972, 1987 e 1995, de colecionadores que participam mensalmente do Encontro de Carros Antigos. A visitação é gratuita.

Entre os modelos em exposição, estão o Fusca 1300 ano e modelo 1967 cor azul real, de Leandro Guerra; o Fusca 1300 ano e modelo 1972 cor rosa pantera, de Michel Eduardo Rispar; o Fusca 1500 ano e modelo 1987 cor bege, de José Ricardo de Carvalho; e o Fusca 1600 ano e modelo 1995 cor branca, de Claudinei Moraes da Silva. “Comprei esse Fusca há um ano e meio, dois anos e hoje tenho dois Fuscas”, afirma Claudinei, que tem 51 anos e é consultor de vendas.





A paixão dele pelo veículo teve início no fim dos anos 1980, quando ele teve o primeiro Fusca, em 1988. “O Fusca 1972 foi o primeiro que tive. De lá para cá só foi aumentando e a gente foi melhorando os Fuscas”, diz. Durante algum tempo, ele ficou sem ter o veículo, mas sempre pensando em comprar outro. Em 2015 comprou um e aumentou a coleção com o que estará em exposição. “É importante esse tipo de evento no shopping para resgatar a origem do Fusca. Hoje, as crianças adoram o Fusca, são amantes do Fusca. Resgatar isso é muito bacana”, avalia.





A data difere do Dia Nacional do Fusca, que é comemorado sempre em 20 de janeiro, marco do início da produção do modelo na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, em 1959. “Não importa qual seja o motivo, é sempre uma oportunidade para celebrar a paixão do brasileiro pelo veículo e para reunir os amantes de Fusca em torno de um objetivo em comum, de preservar essa cultura, de trocar ideias e informações”, afirma Sabrina Matos, coordenadora de Marketing do Londrina Norte Shopping.



