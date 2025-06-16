Pesquisar

Noroeste do PR

Motorista fica ferido após caminhão tombar em curva na PR-554

Redação Bonde
16 jun 2025 às 10:42

Divulgação/PRE
Um caminhoneiro ficou ferido após perder o controle do veículo e tombar na PR-554, em São Jorge do Ivaí (Noroeste), neste domingo (15). O acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 4, quando o condutor fazia uma curva aberta à direita no sentido da PR-323.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão, uma carreta Scania com reboque, tombou sobre a pista. O motorista foi socorrido por uma equipe aeromédica e encaminhado para atendimento médico. A via foi sinalizada no sistema pare-e-siga até a conclusão do transbordo da carga e destombamento do veículo. Não houve outros veículos envolvidos.

Por Redação Bonde.

acidente Tombamento carreta tombada
