Com IA para facilitar renovação da CNH, Paraná anuncia parceria com Google para novos serviços

Cerca de 6,4 milhões de motoristas que possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida no Paraná poderão atualizar a imagem pelo próprio celular. A medida, anunciada nesta segunda-feira (11) pelo governador Ratinho Junior (PSD), faz parte de uma parceria mais ampla do Governo do Estado com a Google e que pretende facilitar o acesso da população a cerca de 30 tipos diferentes de serviços públicos com o uso de novas soluções de Inteligência Artificial (IA) a partir de 2025.





A funcionalidade do Detran-PR, em etapa final de testes, será habilitada a partir de dezembro aos usuários do Detran Inteligente, aplicativo disponível para aparelhos com sistemas Android e IoS. Em um primeiro momento, o recurso será exclusivo para pouco mais de 2 milhões de condutores cujas fotos foram tiradas há mais de 10 anos, mas a estimativa é de ele seja ampliado aos demais de motoristas paranaenses habilitados na sequência, facilitando a atualização e renovação das CNHs.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo Ratinho Junior, a iniciativa faz parte de um esforço coordenado do Governo do Estado, sob a gestão da Secretaria do Planejamento, com foco na adoção de soluções tecnológicas para melhoria dos serviços públicos. “Estamos buscando várias ferramentas para facilitar a vida dos cidadãos que precisam de algum serviço. No caso do Detran-PR, os motoristas não precisarão ir até um posto de atendimento para atualizar sua fotografia, mas ao invés disso poderão atualizá-la em poucos segundos pelo próprio celular”, afirmou.





Para o presidente em exercício do Detran-PR, Ismael de Oliveira, a autobiometria é mais uma ação do Governo do Estado focada na redução da burocracia dos órgãos estaduais e dos prazos de atendimento à população. “Ao invés do cidadão precisar se deslocar, instruir um processo, aguardar uma data disponível e enfrentar fila, ele vai fazer isso a qualquer hora e de qualquer local, bastando um celular com conexão à internet”, disse.

Publicidade