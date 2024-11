Fiat Pulse híbrido flex consome menos etanol na cidade

É preciso atenção para encontrar a única diferença na carroceria do Fiat Pulse Impetus 2025 em relação ao modelo 2024. São idênticos, exceto pela plaqueta com a inscrição "T200 Hybrid" colada na traseira do modelo mais novo.





A mudança está debaixo do capô: a adoção de um sistema híbrido leve que combina eletricidade, etanol e gasolina. É o primeiro degrau entre as novas opções disponíveis no portfólio do grupo Stellantis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A tecnologia adotada consiste em um motorzinho elétrico que substitui o sistema de arranque e o alternador. Isso alivia o trabalho do já conhecido 1.0 turbo (130 cv) usado em boa parte dos carros da montadora à venda no Brasil.





Uma pequena bateria de lítio instalada sob o assento do motorista se encarrega de acumular a energia que será aproveitada em partidas e retomadas. Mas o conjunto eletrificado não dá conta de mover o carro sozinho.

Publicidade





"A partir do híbrido leve, todas as soluções têm a função de reduzir o uso de combustível líquido", afirma João Irineu Medeiros, vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis na América do Sul. Ele menciona que o sistema adotado no Fiat testado pode reduzir o consumo em aproximadamente 11% no uso urbano, seja com etanol ou com gasolina.





Um roteiro por ruas da região centro-sul de Belo Horizonte foi o espaço escolhido pela Fiat para apresentar a tecnologia. O objetivo era dirigir ambos os carros pelo mesmo trajeto e, em seguida, comparar os consumos urbanos.

Publicidade





Os tanques estavam cheios de etanol, de acordo com a proposta de reduzir as emissões de poluentes. A primeira parte ocorreu ao volante da versão Impetus híbrida flex, com preço sugerido de R$ 140.990.





Foi fácil achar a posição ideal ao volante, e isso se deve principalmente à regulagem de profundidade da coluna de direção. Mas a Fiat trata esse equipamento como item de luxo, já que só está presente nas opções mais caras de seu SUV compacto.

Publicidade





O câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas, combina bem com o motor turbo. O Pulse não se intimidou diante das ladeiras de Belo Horizonte, mantendo o vigor nas retomadas mesmo nos trechos mais íngremes.





Nas paradas, o motor a combustão desligava automaticamente, voltando a funcionar logo que o pé era retirado do pedal de freio. Esse sistema start/stop não deu trancos nem emitiu vibrações ao longo do teste, o que mostrou a evolução proporcionada pela tecnologia híbrida flex.

Publicidade





Entretanto, não é possível desabilitar o sistema, já que o objetivo é atingir a máxima eficiência energética e, por consequência, reduzir a queima de combustível. Embora contribua para a redução das emissões de poluentes, pode gerar desconforto em dias muito quentes.





Quando o motor a combustão para de trabalhar momentaneamente, o compressor do ar-condicionado automático também tem o funcionamento interrompido. Os engenheiros da Fiat afirmam que o sistema foi calibrado para perceber o aquecimento da cabine e, quando necessário, religar o conjunto.

Publicidade





Só o uso cotidiano mais prolongado irá dizer se funciona a contento. Além disso, a avaliação foi realizada em um dia de temperatura amena na capital mineira.





Os 11 quilômetros do teste foram percorridos em 43 minutos e a uma velocidade média de 15 km/h. Os dados foram exibidos na tela digital do quadro de instrumentos, que pode mostrar também o fluxo de energia entre motor e bateria.

Publicidade





No fim, a média urbana do Pulse híbrido flex abastecido com etanol ficou em 6,1 km/l. O passo seguinte foi fazer o mesmo circuito com o Fiat sem o sistema híbrido flex.