De cálculo a planejamento, especialista indica como fazer render gasolina

Seja por trabalho, problemas de saúde ou rotina, muitos brasileiros não conseguem se abster do uso do automóvel. Além disso, a pandemia acentuou o uso do veículo como principal meio de locomoção, uma vez que evita o compartilhamento de espaço com muitas pessoas.





A pesquisa realizada em novembro, em nove estados, pela HSR-Route Automotive, confirma isso: 82,4% dos entrevistados utilizam o carro como principal meio de locomoção. Já 44,7%, usam táxi ou aplicativos. O ônibus é usado por 26,3% e apenas 27,4% dos entrevistados se deslocam a pé, apesar do home-office. O metrô , por sua vez, tem 18,2% de preferência.

Além disso, é sabido que o preço do combustível sofre constantes reajustes e é pesa no bolso de muitos. André Brunetta, CEo da autotech Zul +, oferece dicas de como economizar o combustível sem deixar de usar o automóvel. Veja algumas sugestões:

*Contabilizar os gastos e a quilometragem percorrida diariamente (o que pode ser feito com ajuda de aplicativo, por exemplo);





*Encher o tanque pela manhã, pois ajuda no rendimento do litro no tanque;

*Trajetos mais curtos garantem melhores resultados com gasolina;





*Para se ter a resposta exata sobre qual combustível é melhor, deve-se multiplicar o preço da gasolina por 0,73. Se o resultado for maior que o preço do etanol, o combustível de origem vegetal é o ideal. Caso seja menor, a gasolina é recomendada.