DER explica como será passagem pelas praças de pedágio do PR com fim das concessões

As concessões de rodovias concedidas às concessionárias no Paraná chegam ao fim, mas as praças de pedágio não perdem a utilidade. Elas devem ser adaptadas para a canalização do tráfego e o reforço da sinalização, como promete o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), que espera, com a novidade, a garantia da transposição livre e segura dos trafegantes.

O departamento aponta como premissa de seu plano de canalização a padronização de tráfego com o desvio pelas faixas laterais, onde não há restrições de altura ou largura.

Para isso, as cancelas inoperantes serão bloqueadas, os equipamentos nas passagens deverão ser retirados para a liberação e uma ampla sinalização é prometida para orientar o usuário quanto às novidades e demais mudanças necessárias.





A Econorte, Viapar e Ecocataratas têm seus contratos encerrados às 23h59 desta sexta-feira (26). Já os contratos da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia terminam no mesmo horário durante o sábado (27).





Quem passar pelas rodovias do Anel de Integração a partir do domingo (28) não terá tarifa de pedágio cobrada.



