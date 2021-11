Especialista orienta como instalar bombas de óleo e d'água, componentes importantes ao motor

A bomba de óleo é o coração do motor e responsável por fazer circular o lubrificante por todas as partes móveis do componente.

Reparadores, portanto, devem ter especial atenção ao fazer a manutenção do componente. “No momento de instalar a bomba de óleo, é muito importante a selagem hidráulica, ou seja, carregá-la com óleo lubrificante para o preenchimento de todas as engrenagens. Assim, rapidamente, ocorrerá o início da pressurização do sistema de lubrificação, fazendo com que todas as partes móveis recebam lubrificação adequada”, afirma Eduardo Guimarães, técnico da fabricante de autopeças Nakata Automotiva, ressaltando que, de acordo com a norma ABNT NBR 13032, de 2008, há a necessidade de efetuar a monitoramento da pressão do óleo com manômetro por alguns minutos.



Parte do sistema de arrefecimento, a bomba d’água tem como função fazer a circulação do líquido de arrefecimento por todo o sistema. Guimarães recomenda ficar atento ao líquido de arrefecimento, já que a troca deve ser feita nos intervalos recomendado pela montadora do veículo.

Na hora da troca do líquido, deve-se utilizar água desmineralizada com aditivo. A mistura desses dois elementos precisa ser na proporção correta.





O especialista também ressalta que, após a troca da bomba d’água, é necessário fazer a verificação da estanqueidade do sistema por meio de manômetro.





“Com o motor frio, instala-se o manômetro com uma bomba especial no vaso expansor e se verifica a estanqueidade do sistema e assim observar se não há vazamentos por mangueiras, radiador, selo de bloco ou de cabeçote, câmara da válvula termostática ou até mesmo pela bomba d’água”, adverte. Com isto, o reparador garante que o sistema trabalhará adequadamente.