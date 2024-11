Família pede ajuda para encontrar comerciante desaparecido há cinco dias em Londrina

A família do comerciante de Londrina Romulo Aversa, de 41 anos, pede ajuda para encontrá-lo. De acordo com informações da esposa Bruna Aversa, ele saiu de casa na última quarta-feira (6) para ir trabalhar e não voltou mais.





Romulo é comerciante e proprietário de uma barraca de pastéis e lanches que fica em frente à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), na avenida dos Pioneiros, zona leste de Londrina. Bruna explicou que o marido, com quem é casada há 12 anos, deixou a filha em casa, após buscá-la na escola, e saiu para o segundo turno de expediente.

"Ele deixou minha filha em casa por volta das 18h. Estava tranquilo. Normalmente, ele trabalha das 8h30 às 13h e depois das 18h às 22h. Foi para o trailer abrir, só que não abriu. A última vez que ele visualizou o Whatsapp foi às 18h03", disse a esposa à reportagem.





A empresária ficou preocupada, pois mandou mensagem para Romulo, que não respondeu. "Eu enviei uma mensagem pra ele às 19h e vi que não recebeu. Esperei porque estava chovendo e achei que o sinal da internet estava ruim. Liguei, mas [o telefone] estava desligado."

Sem notícias do marido, Bruna decidiu ir ao trailer para averiguar o que havia acontecido. Lá, encontrou o carro da família e as chaves da casa e do trailer dentro do automóvel. Pessoas que trabalham nas proximidades disseram a ela que a lanchonete não tinha sido aberta. No mesmo instante, Bruna ligou para a polícia e fez um BO (Boletim de Ocorrência).





O desaparecimento foi registrado na 10ª Subdivisão da Polícia Civil de Londrina, que está investigando o caso e fazendo buscas por todo o município. Qualquer informação pode ser repassada às autoridades por meio dos telefones 181 e 190.