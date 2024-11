Paraná lança edital para leilão de 312 veículos inservíveis e sucatas

A Seap (Secretaria de Administração e Previdência do Paraná), em parceria com o Deto (Departamento de Gestão do Transporte Oficial), publicou o Edital de Leilão nº 14/2024 , com a oferta de 312 veículos, divididos em lotes de veículos recuperáveis e sucatas.





O leilão vai acontecer de forma on-line e os interessados podem acessar o portal RD Leilões para participar.

O edital disponibiliza 312 veículos em condições de recuperação e um lote de sucata. Os lances iniciais para os veículos recuperáveis começam em R$ 958,80, destacando-se o Lote 11 como exemplo de preço base.





Os interessados devem se inscrever no portal até o dia 5 de dezembro de 2024. O leilão inicia no mesmo dia, às 10h, e será encerrado conforme o seguinte cronograma: lotes 1 ao 105 com encerramento a partir das 10h de 9 de dezembro de 2024; lotes 106 ao 209 com encerramento a partir das 10h de 10 de dezembro de 2024; lotes 210 ao 313 com encerramento a partir das 10h de 11 de dezembro de 2024.

Os pagamentos devem ser feitos um dia após o encerramento de cada lote, conforme as datas estipuladas no edital.





LOCAIS DE VISITAÇÃO





Para interessados em examinar os veículos, os pátios de visitação estarão disponíveis em Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Apucarana, em datas específicas:

Lotes 01 ao 37 - Curitiba – Pátio do IDR-Paraná - Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida

Visita em 02/12/2024 (segunda-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 38 ao 203 - São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil - Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo

Visita em 29/11/2024 (sexta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h





Lote 204 - Maringá – Pátio do IBC-Maringá - Rua Francisco Ferreira de Miranda, n.º 1976, Parque Residencial Aeroporto

Visita em 03/12/2024 (terça-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h





Lotes 205 ao 242 - Maringá – Pátio do DER-PR - Av. Monteiro Lobato, n.º 885, Zona 08

Visita em 03/12/2024 (terça-feira), das 09h às 12h e das 13:30 às 17h





Lotes 243 ao 254 - Maringá – Pátio do Corpo de Bombeiros: Rua Marques de Abrantes, n.º 78 – Zona 7

Visita em 04/12/2024 (quarta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h





Lotes 255 ao 313 - Apucarana – Pátio da Policia Civil: Rodovia BR 376 KM 245, n.º 651 – Ind. Zona Sul – Vila São Francisco

Visita em 05/12/2024 (quinta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h