UEL tem aumento no índice de abstenções no vestibular

O domingo (17) ensolarado marcou o início do novo formato do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), agora em fase única. No total, 13.513 candidatos compareceram aos locais de prova, com 17,29% de abstenção, considerando que 16.338 pessoas estavam inscritas. Os dados foram divulgados pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) às 16h.





A instituição observou um aumento significativo na abstenção nesta edição do vestibular. Em 2023, os ausentes foram 10,56%, na primeira fase, e 7,99%, na segunda.

“Não esperávamos que fosse chegar a esse número, esperávamos um pouco menos. Mas estamos entre dois feriados, os dias 15 [Proclamação da República] e 20 [Dia da Consciência Negra]. Quando marcamos a prova, o dia 20 ainda não era um feriado nacional. Isso também dificultou um pouco a vinda dos vestibulandos”, avaliou a professora Sandra Garcia, responsável pela Cops.





Mesmo com 2.825 candidatos ausentes, o primeiro dia voltado aos Conhecimentos Gerais, com o tema Regularidades e Não Regularidades, foi tranquilo, com poucos incidentes e atrasos. A Cops realizou plantão das 8h30 às 12h de domingo para atender candidatos que tiveram problemas com seus documentos, por exemplo.

Garcia ressaltou que o vestibular segue semelhante ao formato anterior, com 60 questões objetivas e interdisciplinares (Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Inglês ou Espanhol, Matemática e Química) no primeiro dia, e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos e a Redação, no segundo. "O que tentamos fazer foi condensar o vestibular em dois dias seguidos, o que seria mais fácil para os candidatos virem para Londrina. Vamos avaliar, tudo é novo”, afirmou.





