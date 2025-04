IPVA 2025: terceira parcela de veículos com final de placa 9 e 0 vence nesta quarta-feira

O prazo para pagamento da terceira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 para veículos com placas de final 9 e 0 termina nesta quarta-feira (26).





É crucial ficar atento às datas de vencimento, que variam de acordo com o final da placa do veículo. Em caso de atraso, a multa é de 0,33% ao dia mais juros de acordo com a taxa Selic. Após 30 dias de atraso, o percentual é fixado em 10% do valor do imposto.





Ao todo, mais de 2,8 milhões de paranaenses dividiram o pagamento do IPVA 2025 em cinco vezes. Para este ano, a Receita Estadual tributou mais de 4 milhões de veículos, o que significa que mais da metade preferiu pelo parcelamento. Até o início de março, 1,2 milhão de veículos já haviam quitado o imposto.





OPÇÕES DE PAGAMENTO





Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento não são enviadas pelos correios. A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagens. Os contribuintes do Paraná devem gerá-las para pagamento por meio dos canais oficiais, como o Portal IPVA, os aplicativos Serviços Rápidos, da Receita Estadual, e Detran Inteligente, disponíveis para Android e iOS, ou Portal de Pagamentos de Tributos.





Uma alternativa de pagamento do IPVA é o pix, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, a partir de mais de 800 instituições financeiras. O pagamento nessa modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado.