Catedral Metropolitana de Londrina promove bênção dos veículos neste sábado

A Catedral Metropolitana de Londrina irá promover no próximo sábado (21), das 8h às 10h30, a bênção dos veículos, em uma cerimônia especial alusiva à Semana Nacional do Trânsito, aos 44 anos da Páscoa definitiva de Madre Leônia, Padroeira da Vida no Trânsito, e aos 90 anos da Catedral.





A celebração acontecerá em frente à Catedral, onde todos os motoristas estão convidados a passar e receber as bênçãos. Durante toda a manhã, o trânsito na região será organizado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), garantindo a segurança e a fluidez no local.

A ação terá também a presença das irmãs Claretianas e será ministrada pelos padres Joel Medeiros, Wendel Perre dos Santos e Layrton dos Santos.







Serviço:

Data: 21 de setembro de 2024

Horário: 8h às 10h30

Local: Em frente à Catedral Metropolitana de Londrina

Mais informações: Telefone: (43) 99993-2307 - padre Joel





