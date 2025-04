Entroncamento entre as ruas Eurilemos e Irerê em Arapongas passa a ter mão inglesa

Arapongas (região metropolitana de Londrina) fez, nesta quinta-feira (13), a implantação da chamada “mão inglesa”, um sistema de direção em que os veículos trafegam do lado esquerdo da via, no entroncamento das ruas Eurilemos e Irerê, no trecho das proximidades do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Helena Garanhahi Escobal e Colégio Bom Jesus.





O trânsito já está liberado no local após a execução da mudança, conforme informou a Prefeitura, por meio da Sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito) e Diretran (Diretoria de Trânsito).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O secretário da Sestran, Paulo Argati, detalha que a medida veio com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, tendo em vista o grande movimento, especialmente nos horários de entrada e saída das atividades escolares. “A proposta é trazer melhor fluidez no trânsito. É a primeira vez que Arapongas conta com 'mão inglesa' no trânsito, uma mão dupla invertida. Ou seja, quem trafegar pela rua Irerê poderá seguir em acesso à rua Eurilemos – pela faixa da direita, ou ir em sentido à rua Pica-pau utilizando a faixa da esquerda”, explica.





Ainda de acordo com Argati, o local está devidamente sinalizado a respeito da alteração. Nos primeiros dias da mudança, agentes de transito farão orientações aos motoristas. “Com atenção e respeitando a sinalização, teremos um trânsito ordeiro e sem adversidades”, finalizou.