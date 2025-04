Cobrança nos pedágios em Siqueira Campos e Sengés inicia nesta sexta-feira

A EPR Litoral Pioneiro anuncia que o início da cobrança nas praças de Siqueira Campos (Norte Pioneiro) e Sengés (Campos Gerais), se dará às 0h desta sexta-feira, 14 de março. Enquanto isso, os motoristas que passarem pelo local continuam recebendo informações sobre o futuro funcionamento durante a operação assistida, que se iniciou no dia 1 de março.





As novas praças estão localizadas nas rodovias PR-092, km 286 em Siqueira Campos; e PR-151, km 184 em Sengés. Em Siqueira Campos, veículos de passeio pagarão R$ 13,00; ônibus R$ 26,00; e caminhões de R$ 39 a R$ 117, dependendo da quantidade de eixos. Já em Sengés, os carros pagarão R$ 7,30; ônibus R$ 14,60 e caminhões de R$ 21,90 a R$ 65,70.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Descontos





Publicidade

Todos os veículos com o dispositivo TAG recebem 5% de desconto no programa DBT (Desconto Básico de Tarifa). Já os veículos de passeio (automóveis, caminhonetes com ou sem reboque e furgões) com a TAG recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no programa DUF (Desconto de Usuário Frequente). O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem.





Os descontos são distintos em cada uma das praças. Na praça de Sengés, o desconto em 30 passagens chega a 42,2%, enquanto na praça de Siqueira Campos a redução é de 98% em 30 passagens. A partir da trigésima passagem a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.





Para ter acesso ao desconto, o motorista deve instalar em seu veículo sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.





Além disso, os usuários já conseguem calcular quanto de desconto será aplicado com a Calculadora DUF, que foi desenvolvida pela EPR Litoral Pioneiro. Basta acessar o link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/ e em ‘Calcule aqui seu DUF’ informar a praça de pedágio utilizada e inserir o número de viagens que serão feitas durante o mês. Imediatamente é apresentado ao usuário o valor pago na última passagem e a média do valor mensal.