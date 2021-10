Estradas pelo Brasil: uma imersão cultural e turística por todo o país

Quando o assunto é turismo, é fato que o Brasil é referência mundial. Com paisagens de cair o queixo e grande diversidade cultural, não importa qual estado você visite, pois certamente será uma experiência inesquecível. Já em termos de viagens na estrada, as chamadas road trips, o país também não desaponta, pois é possível dirigir de uma ponta a outra do território nacional e ainda conhecer várias das suas principais atrações de uma forma totalmente única e imersiva.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Dependendo de qual estrada for o foco da viagem, é possível passar por uma dúzia de estados, sem sequer precisar trocar de rodovia! A BR-101, por exemplo, tem 4.772 quilômetros de extensão e vai do Norte até o Sul do país, passando por Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Continua depois da publicidade





Só na BR-101 já é possível conhecer grande parte da riqueza cultural do Brasil. Começando pelas regiões Norte e Nordeste, aqui já é possível conferir algumas das praias mais bonitas do mundo, com uma culinária repleta de sabores carregados e, é claro, diversos festivais que acontecem ao longo do ano todo. Após o fim da pandemia e o retorno das festividades em suas costumeiras datas, esse é um passeio imperdível para qualquer um.





Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste temos alguns estados bem divergentes entre si, mas que ainda proporcionam uma experiência cultural única. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro oferecem tudo de mais brasileiro que existe, o que inclui praias, comida típica, passeios turísticos e qualquer outra coisa que um visitante possa desejar. Já São Paulo é indiscutivelmente o destino mais popular do Sudeste, mudando completamente os ares e trazendo uma paisagem totalmente urbana para o roteiro de viagem.

Continua depois da publicidade





O Sul é o lugar onde se encontram grandes relevos, temperatura mais fria, festivais mundialmente famosos e uma culinária de primeira, com destaque para o churrasco e o chimarrão. Além disso, no fim da BR-101, próximo da fronteira com o Uruguai, é possível visitar uma região que foi palco da Revolta Farroupilha, um prato cheio para amantes de história!





Independentemente do destino, para garantir que a viagem seja segura e confortável do início ao fim, é importante considerar um veículo que esteja com a revisão em dia e bem cuidado, independente de ser grande ou compacto, como um Argo, por exemplo. Com um carro adequado para pegar estrada, qualquer distância pode ser percorrida tranquilamente, e o melhor: muitas vezes, nem é preciso comprar um automóvel para isso, existindo a possibilidade de alugar um pelo tempo que precisar.