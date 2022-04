Ferrari divulga recall por problema em sistema de freios

A Ferrari, montadora italiana de luxo, divulgou nesta sexta-feira (22) um recall de modelos 458 e 488 devido a um potencial problema no sistema de freios.

A princípio, havia sido anunciado que a empresa chamaria para inspeções aproximadamente 2,2 mil veículos da China. Posteriormente, no entanto, a própria montadora confirmou que o recall tem alcance global.

"A segurança de nossos clientes é prioridade", afirmou a Ferrari, que tomou a medida em concordância com a Bosch, fabricante do componente - a tampa do reservatório do fluido de freio - que pode apresentar problemas.



A avaria provocaria vazamentos desse líquido e a consequente redução da eficiência da frenagem.