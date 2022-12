Ferrari irá revelar novo carro da F1 dia 14 de fevereiro

O novo carro da Ferrari para a temporada 2023 da Fórmula 1 será apresentado no próximo dia 14 de fevereiro, informou a escuderia italiana nesta quinta-feira (22).





A equipe anunciou que esse será um "Dia de São Valentim especial para todos os torcedores", referindo-se à data do dia dos namorados no hemisfério norte. O nome oficial do carro ainda não foi informado, apenas que trata-se do "número de projeto 675".

Leia também: Ferrari conclui trabalhos de 2022 com último teste no circuito de Fiorano.





Para a próxima temporada, a Ferrari seguirá com o objetivo de conquistar títulos nas pistas. O de pilotos não é conquistado desde 2007, quando Kimi Raikkonen ainda estava na equipe, e o de construtores foi no ano seguinte.

Em 2022, os italianos ficaram na segunda posição nos dois quesitos, com Charles Leclerc sendo vice-campeão da temporada. O monegasco e Carlos Sainz seguem como os titulares da Ferrari.





A grande mudança, porém, ocorre no comando da escuderia com a chegada de Frédéric Vasseur para substituir Mattia Binotto.





A apresentação ocorre um dia depois da Aston Martin mostrar seu monoposto para 2023. As demais equipes ainda não anunciaram as datas de lançamento.