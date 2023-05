Fiat Argo ultrapassa marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil

Desde que chegou no mercado, o Fiat Argo teve várias atualizações, como novas versões, cores e tecnologia. A última novidade foi para as versões Drive e Trekking, que receberam um câmbio automático tipo CVT de sete velocidades, oferecendo mais eficiência e desempenho.

A Fiat anunciou que o modelo Argo ultrapassou a marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil. Considerado um dos carros mais econômicos do segmento, o veículo foi lançado em 2017.

Comercializado em 10 países da América Latina, o modelo é o quinto mais vendido no Brasil em 2023, com mais de 20,5 mil emplacamentos até abril. O Argo também ficou entre os cinco mais comercializados no país no quarto mês deste ano, com 5.475 unidades vendidas.





"A Fiat possui tradição em hatches no Brasil. O Argo faz parte do processo de reposicionamento da marca e desempenha muito bem o papel de sucessor de modelos de grande sucesso. O modelo se tomou um dos mais queridos no país e vem conquistando cada vez mais os brasileiros”, disse Herlander Zola, Vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.