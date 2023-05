Veículos elétricos devem causar mudanças no futuro do setor automobilístico

Nos primeiros quatro meses de 2023, já foram vendidos 19.579 veículos leves eletrificados no Brasil, número 51% maior que do ano passado e que corresponde a quase todo o resultado de 2020 (19.745). A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) estima que 2023 traga um aumento de 40% no volume de vendas de veículos com motor elétrico em comparação a 2022 - cerca de 70 mil unidades.





Publicidade

Publicidade

Para o engenheiro e especialista do centro de pesquisa, tecnologia e inovação Lactec, Carlos Gabriel Bianchin, esse crescimento é uma tendência duradoura, mas que pedirá ajustes da cadeia de fornecedores. “Já existem diversos tipos de baterias para carros elétricos e muitos modelos de carregadores diferentes, por exemplo. Uma padronização do mercado seria uma normatização bem-vinda para usuários e também para democratizar a tecnologia”, reflete.