Gasolina: preço médio cai R$ 0,90 no Brasil em três semanas

O valor médio da gasolina caiu R$ 0,90 nas últimas três semanas no Brasil, o que inverteu a tendência de alta que vinha se verificando desde o início de 2022.

O estado com menor valor médio do litro da gasolina comum, na última semana, é o Amapá, a R$ 5,54. Já o que tem maior valor médio é o Piauí, com R$ 7,25.

Os dados são parte do levantamento semanal feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), publicado na página na internet. O litro de gasolina mais barato verificado pela agência, na semana de 3 a 9 de julho, foi de R$ 5,22, no Amapá, na capital Macapá. O litro de gasolina mais caro no período foi de R$ 8,52, no Ceará, em Crateús.





As discrepâncias demonstram a importância de se pesquisar, pois os preços variam muito em uma mesma cidade.





Preços menores ou maiores podem ser encontrados pelo país, em postos de combustíveis que não fizeram parte da pesquisa da ANP.