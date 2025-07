Hospital do Câncer leiloará Thunderbird ano 56, relíquia da indústria automobilística

Uma verdadeira joia da indústria automobilística está exposta no piso térreo do Aurora Shopping Londrina. O automóvel, modelo Thunderbird, ano 1956, foi recebido em doação pelo Hospital do Câncer de Londrina e será leiloado de modo online no dia 4 de setembro, até as 10h. A renda será integralmente revertida para o Hospital. O lance mínimo é de R$ 300 mil.





Com motor V8 120c, cor vermelha, placa DSQ- 8556, o automóvel chama a atenção de quem circula pelo Shopping. De grande porte, característica dos automóveis dos anos 50, trata-se de uma relíquia saída das linhas de produção da Ford.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O modelo é um esportivo da primeira geração da linha, lançada em 1954. Um clássico norte-americano, rico em detalhes e famoso pela combinação de cores e cromados. Além do clássico de dois lugares, foram fabricadas pela Ford versões roadsters, conversíveis, de capota rígida, quatro portas e sedãs.





A visitação no Aurora Shopping pode ser feita de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h, acompanhando o funcionamento do empreendimento. O leiloeiro será Jorge Vitório Espolador, que abriu mão do percentual de comissão em favor do Hospital. O pregão, exclusivamente online, será realizado pelo site www.jeleiloes.com.br, mediante cadastro prévio dos interessados.

Publicidade