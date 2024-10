Inovando no segmento, primeiro carro da Xiaomi chega à América Latina

O Xiaomi SU7, um dos carros elétricos mais aguardados do momento, chegou em Ciudad del Este, no Paraguai. O veículo foi trazido com exclusividade pela Atacado Connect, distribuidora oficial da Xiaomi na região, no fim de setembro deste ano.

O SU7 traz inovações no segmento de carros elétricos e é comparado a outros modelos de ponta, como o Tesla Model 3 e o Porsche Taycan. No entanto, o modelo da Xiaomi tem a proposta de ser mais acessível. No lançamento, realizado na China, o carro foi apresentado com um valor estimado de US$ 30 mil na versão de entrada, mas ainda não há confirmação sobre o preço e sobre o início das vendas na América Latina.

O veículo foi lançado em três versões: SU7, SU7 Pro e SU7 Max, sendo este último a versão mais completa, apresentada no Paraguai.

O lançamento do SU7 simboliza uma nova fase para a empresa Atacado Connect, que recentemente passou por um processo de rebranding, deixando de lado o nome Atacado Games para abraçar uma identidade mais ampla, com propósito de "unir pessoas, tecnologia e ideias".

Embora o Xiaomi SU7 Max ainda não esteja à venda no Paraguai, os interessados podem conhecer o modelo em exposição exclusiva da Atacado Connect, em Ciudad del Este.



Aspectos técnicos dos modelos

A versão básica oferece autonomia de até 700 km e acelera de 0 a 100 km/h em 5,28 segundos. A versão intermediária, SU7 Pro, proporciona uma autonomia estendida de 830 km e conta com o sistema de direção semiautônoma Xiaomi Pilot Max. Já o modelo SU7 Max, acelera de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos, possui motores duplos e oferece um desempenho de alta velocidade.

O veículo traz uma área envidraçada especialmente projetada para filtrar raios UV e infravermelhos, buscando garantir conforto térmico nos dias mais quentes.

As principais aplicações do Xiaomi SU7 incluem a tecnologia de baterias Cell-to-Body (CTB), que integra as células da bateria diretamente à carroceria do veículo, aumentando a resistência e a segurança. A Xiaomi também desenvolveu uma liga metálica exclusiva chamada Titans Metal, que reduz o peso do carro em 17%, buscando melhorar a autonomia.

No interior, o carro traz uma Smart Cabin equipada com várias telas e integração completa ao ecossistema Xiaomi CarIoT, permitindo a conexão com mais de 1000 dispositivos inteligentes.



SU7 Max



O motor do SU7 Max é duplo, totalizando 673 cavalos, com 299 na frente e 374 atrás. O veículo ainda traz aceleração nas quatro rodas e torque máximo de 838nm.

O modelo vem com DRIVE Orin da NVIDIA. Com esse hardware e o algoritmo de direção inteligente da Xiaomi, o carro consegue detectar obstáculos, pedestres, motos e outros veículos com precisão.

Conta com bancos climatizados tanto na frente quanto atrás, com modos quente e frio, que são controlados pelo painel e também possui carregador por indução. Apesar de seu design esportivo, o modelo oferece espaço nos bancos traseiros, incluindo porta-copos e um mini frigobar com capacidade para até 6 latas. Logo acima do frigobar, há duas entradas USB-C para carregar dispositivos eletrônicos. Outra característica são os espelhos retrovisores do motorista e passageiro, equipados com LEDs.

A tela multimídia 16,1 polegadas é sensível ao toque e permite controlar diversas funções, como abrir o porta-malas e trancar o carro, entre outras. O SUV é totalmente elétrico, com uma autonomia de 800 km e pode atingir até 265 km/h.

A tecnologia nas portas possibilita que, com um toque no botão, a porta se abra. O sistema inteligente de fechamento permite que o condutor apenas encoste a porta para que ela feche automaticamente. A chave do carro é um cartão e, para abrir ou fechar o veículo, basta se aproximar da porta, que trava ou destrava automaticamente.

O SUV conta com mais de 10 câmeras que, além de aumentar a segurança, auxiliam na condução: sensores dianteiros e traseiros, câmera 360°, câmera de ré e um sistema de assistência automática de estacionamento.



