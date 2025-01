Leilão do Detran-SP tem moto por R$ 800 e BMW por R$ 10 mil

Um novo leilão do Detran-SP, que será realizado no dia 30 de janeiro, possui motos com lances iniciais de R$ 800, BMW a partir de R$ 10 mil e Porsche Cayman a partir de R$ 57 mil.





Os interessados já podem conferir os produtos ofertados e os valores de lance mínimo em edital publicado no DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo) e enviar pré-lances para os veículos. As inscrições podem ser feitas no link https://www.ricoleiloes.com.br/leilao/837/lotes





Os veículos que participam do leilão foram recolhidos por infração de trânsito e não foram retirados por seus proprietários dentro do prazo legal.





O edital não garante a qualidade dos veículos, mas uma visitação presencial aos lotes poderá ser feita entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 9h às 16h. Será permitida apenas a avaliação visual dos produtos, sendo vedados o seu manuseio, experimentação ou retirada.





Ao todo, o leilão apresenta 691 veículos conservados. Entre eles, é possível encontrar modelos como Honda Fit, por lances mínimos de R$ 2.400; Volkswagen Gol, por R$ 1.600; Ford Ka, por R$ 2.200; Renault Logan, por R$ 2.800; Fiat Brava, por R$ 1.700; e Celta, por R$ 3.600.





Para aqueles com interesse em motos, a Yamaha Factor YBR125 tem lances iniciais de R$ 1.400, Sundown Hawk por R$ 800, Honda CG 125 por R$ 1.200 e Suzuki Burgman por R$ 400.





Dois carros de luxo também foram disponibilizados no leilão: uma BMW preta, por lance inicial de R$ 10 mil, e uma Porsche Cayman amarela, por ao menos R$ 57 mil.





Além de veículos conservados e destinados à circulação, o Detran também leiloará sucatas aproveitáveis com motor inservível e sucatas inservíveis -que deverão ser transformadas em fardos metálicos para reciclagem.





O órgão reforça que não se responsabiliza pelo funcionamento e durabilidade dos veículos leiloados, ficando sob responsabilidade do arrematante, antes de colocá-los em circulação, a revisão técnica dos veículos para eventual substituição de peças deterioradas pelo uso ou desgaste natural.





COMO PARTICIPAR?





Aqueles que desejarem participar do leilão devem se inscrever até 48 horas antes da sessão pública de leilão para a correta identificação de usuário.





Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar dos leilões dos veículos conservados. No entanto, o arremate de sucatas aproveitáveis e inservíveis é feito exclusivamente para CNPJs de ramos específicos.

Sucatas aproveitáveis: podem participar empresas do ramo de comércio de peças usadas.





Sucatas inservíveis: podem participar empresas do ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem.





Os veículos estão disponíveis no Pátio Presidente Wilson na Av. Presidente Wilson, 6752. É possível entrar em contato com o Detran pelos telefones (11) 2650-5037 e (11) 2272-8867ou pelo e-mail [email protected]





Aquele que comprar algum veículo deverá providenciar a retirada no prazo máximo de 30 dias úteis, contados da data de realização do leilão, mas um agendamento prévio deve se realizado.