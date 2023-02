Nova F-150 é a atração especial da Ford no Show Rural

A Ford F-150, ícone mundial das picapes, chega em breve ao Brasil e é exibida como destaque no Show Rural Coopavel, até 10 de fevereiro em Cascavel. Os visitantes da grande feira do agronegócio podem conhecer o modelo que vai ampliar a família de picapes Ford Raça Ford, ao lado da Ranger e da Maverick, também presentes no estande.





A F-150 é a principal representante Série F, linha de picapes mais vendida da América do Norte há 46 anos consecutivos, e também veículo líder de toda a indústria no continente há 41 anos. Com esse lançamento, a Ford reforça a sua autoridade em picapes, trazendo a linha mais completa do mercado com produtos de prestígio mundial.

