Ford confirma volta à Fórmula 1 em parceria com Red Bull e AlphaTauri

A montadora norte-americana Ford anunciou nesta sexta-feira (3) o seu retorno à Fórmula 1 a partir de 2026. A marca, ausente da F1 desde 2004, será a nova fornecedora de motores das equipes Red Bull e AlphaTauri. O contrato da Ford deverá ir até ao menos a temporada de 2030.





"Este é o início de um novo capítulo empolgante na história do automobilismo da Ford, que começou quando meu bisavô venceu uma corrida que nos permitiu fundar nossa empresa. A Ford retorna ao topo do esporte, trazendo sua longa tradição de inovação, sustentabilidade e eletrificação em uma das vitrines mais visíveis do mundo", celebrou Bill Ford, presidente da gigante norte-americana.

Em 2026, a Ford será a única fabricante a estar envolvida em um campo tão amplo de categorias do automobilismo, desde a Fórmula 1 até o Endurance e as provas da IMSA (International Motor Sports Association).

"O retorno da Ford à F1 incorpora a direção que a empresa tomou: criar veículos cada vez mais eletrificados, conectados e modernos", comentou Jim Farley, CEO da empresa.





A Ford é a terceira fabricante de motores de maior sucesso na história da Fórmula 1, com 10 campeonatos de construtores e 13 títulos de pilotos faturados.

"A notícia de que a Ford chegará à Fórmula 1 a partir de 2026 é importante para o esporte e estamos entusiasmados em vê-la se juntar aos outros parceiros automotivos já presentes", disse Stefano Domenicali, CEO da F1.





Brabham, Jaguar, Lotus, McLaren, Stewart e Williams foram algumas das equipes da categoria que já usaram em seus monopostos os motores da Ford.

