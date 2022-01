Vence nesta terça o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela do IPVA de placas terminadas em números três e quatro

Os proprietários de veículos de placas com finais três e quatro do Paraná têm até esta terça-feira (18) para pagar à vista ou a primeira parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) 2022.



Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o site do IPVA, lembra a secretaria estadual da Fazenda do Paraná. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).





Em todo o Paraná, em torno de 4,6 milhões de veículos devem pagar imposto este ano. Do total arrecadado, são descontadas as destinações constitucionais (como o Fundeb) e o valor restante é repartido em 50% para os municípios de licenciamento dos veículos e os outros 50% para o estado.