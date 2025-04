PRF alerta para golpes em pagamentos de taxas veiculares com sites clonados e e-mails falsos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) alerta os proprietários de veículos sobre golpes envolvendo o pagamento de taxas obrigatórias, como o licenciamento anual. Criminosos têm se aproveitado da digitalização desses serviços para aplicar fraudes por meio de sites clonados e mensagens fraudulentas via e-mail, SMS ou aplicativos.





No Paraná, e em outros estados, já foram detectadas páginas que imitam com grande semelhança o site do Detran estadual, oferecendo serviços como emissão de guias, regularização de documentos e até leilões fictícios. Esses sites geralmente têm endereços semelhantes aos oficiais, mas com pequenas alterações que podem passar despercebidas. Esses sites também costumam ficar pouco tempo no ar, dificultando a ação das autoridades.

Caso o cidadão identifique ou suspeite de um golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e preservar todos os registros de pagamento e capturas de tela das páginas acessadas.

Confira as principais dicas para evitar cair em golpes:

- Acesse apenas canais oficiais: Utilize exclusivamente o site do Detran do seu estado (como www.detran.pr.gov.br) e verifique se a URL termina com ".gov.br". Aplicativos oficiais do Detran também são uma opção segura.

- Não confie em mensagens recebidas por terceiros: O Detran não envia boletos de pagamento por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. Sempre desconfie de links compartilhados fora dos canais institucionais.

- Verifique o destinatário do pagamento: Antes de pagar qualquer boleto ou Pix, confirme que a instituição recebedora é um órgão público vinculado ao Governo Estadual.Evite sites que prometem vantagens: Páginas que oferecem descontos em taxas veiculares ou facilidades suspeitas podem ser fraudulentas.

- Use o Pix com atenção: O pagamento via Pix é seguro, desde que a chave esteja vinculada ao Detran. Nunca pague para chaves ou CNPJs que você não reconheça.

- Fique atento aos detalhes do boleto: Confira nome do beneficiário, CNPJ e dados bancários antes de concluir qualquer pagamento.

- Ao buscar o site do Detran em serviços de busca, como o Google, fique atento com links patrocinados, que costumam aparecer na primeira posição da busca, pois é a tática mais utilizada para sites clonados.