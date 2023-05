Senado aprova MP que 'perdoa' motorista profissional sem exame toxicológico

O Senado Federal aprovou a MP (medida provisória) que adia a multa para motoristas profissionais que não fizerem o exame toxicológico periódico. A cobrança será feita de forma escalonada a partir de 1º de janeiro do ano que vem.







A MP foi editada no dia 30 de dezembro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sob a justificativa de que, com a pandemia de Covid-19 e o aumento do preço dos combustíveis, muitos motoristas profissionais deixaram de fazer o exame obrigatório.





O governo passado queria suspender a exigência até julho de 2025, mas a Câmara dos Deputados antecipou a medida para janeiro de 2024, e o Senado manteve a mudança.





O texto foi aprovado de forma simbólica pelo Senado, sem a contagem de votos, e vai à sanção do presidente da República.





Pela MP, o exame toxicológico será obrigatório para motoristas das categorias C, D ou E --de ônibus, caminhões e tratores, por exemplo-- que tenham obtido ou renovado a Carteira Nacional de Habilitação a partir de 3 de setembro de 2017.