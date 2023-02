Williams divulga pintura de carro para a temporada 2023 da Fórmula 1

Lanterna da edição de 2022 do campeonato, a Williams pretende melhorar suas exibições e conquistar mais pontos com os pilotos Alexander Albon e Logan Sargeant. O time ainda tem um novo chefe de equipe, que é James Vowles, ex-estrategista da Mercedes.





As cores do FW45, monoposto que homenageia Frank Williams, são praticamente as mesmas do ano passado. Uma das principais novidades é a parceria fechada com a petrolífera norte-americana Gulf Oil.





Existe uma grande expectativa sobre os desempenhos da Williams, principalmente pelo dinheiro injetado pela Dorilton Capital, que adquiriu a escuderia em 2020.





Com 23 provas confirmadas, a F1 começará em 5 de março, no Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir.