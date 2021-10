Pesquisa aponta hegemonia de carros elétricos e híbridos no Brasil em 2035

Imaginar uma cidade onde a mobilidade acompanha a evolução da tecnologia e da consciência ambiental passa, obrigatoriamente, pela eletrificação da frota de veículos.

Mobilidade elétrica faz referência à utilização de veículo com um motor alimentados por uma fonte externa de energia elétrica e podem ser puros ou híbridos, numa carreata de siglas que exigem uma atenção extra.

e incentivo. Se a mobilidade elétrica é inevitável, como se preparar para não ficar a pé?







De acordo com a pesquisa “O Caminho da Descarbonização do Setor Automotivo no Brasil”, encomendada pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e realizada pela Boston Consulting Group, os carros elétricos e híbridos podem representar a maioria dos veículos em circulação no Brasil em 2035, quando 62% dos automóveis 0 Km serão dessa categoria.

Nesse mesmo ano, o mercado europeu pretende já ter deixado para trás os motores a combustão. Isso também mostra que o Brasil está demorando a mudar a marcha no caminho da eletrificação.