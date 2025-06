Preço médio do GNV recua 1,42% no Paraná e chega a R$ 4,86, aponta índice

O mais recente IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontou que, na primeira quinzena de junho, o preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) apresentou queda de 1,42% no Paraná, na comparação com o mesmo período de maio, sendo comercializado a R$ 4,86/m³.





A queda no preço do combustível foi registrada em todos os estados da região Sul do país, alcançando uma média de 3,77%. O Rio Grande do Sul apresentou o maior recuo, de 11%, e o menor preço médio, a R$ 4,53/m³. Em Santa Catarina, a baixa foi de 2,12%, o que levou o preço médio para R$ 5,09/m³.





“A queda de quase 4% no preço médio do GNV no Sul é uma boa notícia, tornando o combustível ainda mais competitivo para os motoristas da região, com destaque para o recuo de 11% no Rio Grande do Sul. As variações tanto na região, quanto nos estados, estão, entre outros motivos, ligadas ao preço do gás natural em sua origem, variação cambial, custos de transportes, logística local e dinâmicas dos postos de abastecimentos locais. Neste início de junho, vimos uma combinação favorável desses fatores, resultando na baixa generalizada. Mesmo assim, a diferença de mais de R$ 0,55 por metro cúbico entre os estados reforça a importância da pesquisa na hora de abastecer para maximizar a economia”, aponta Renato Mascarenhas, Diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.





O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.