Prefeitura institui dia do conservador de carros antigos em Londrina

O prefeito Marcelo Belinati sancionou, neste domingo (5), a Lei Municipal nº 13.406, que institui o Dia Municipal do Antigomobilista a ser comemorado todo dia 3 de outubro em Londrina. A assinatura da lei aconteceu durante o encontro de carros antigos “Londrina Classic Show”, feito das 8h às 14h, no estacionamento do Boulevard Shopping Londrina. A partir de agora, a data integra o Calendário Oficial de Comemorações do Município.

O autor do projeto de lei que deu origem à legislação foi o vereador Matheus Thum. Ele explicou que o objetivo da data é mostrar para a sociedade a importância dos encontros de apaixonados por carros antigos existentes em Londrina. Isso porque, para ele, a paixão dessas pessoas movimenta a economia local e ainda ajuda outras pessoas, pois em todos os eventos eles arrecadam doações de alimentos e roupas para doarem às instituições de caridade. No domingo (5), por exemplo, foram arrecadados 400 quilos de alimentos não perecíveis, segundo o organizador da ação.

“Essas pessoas, através de sua paixão por carros antigos, conseguem fomentar o turismo, porque muitos vêm de fora de Londrina para ver a exposição de veículos, que conta com diversas marcar e modelos de carros, e saindo de suas cidades, esses visitantes vão aos shoppings, restaurantes, bares e lojas consumir e deixar seu recurso aqui. Isso é muito importante e merece destaque e reconhecimento, por isso a importância da Lei Municipal. Nossa intenção é valorizar essas pessoas, que produzem eventos e que estão atrás dos volantes levando seu amor e paixão pelo carro antigo. Foi muito bonito ver que através de um projeto de lei podemos dar voz a um segmento e fomentar grandes eventos na nossa cidade”, disse Thum.





O prefeito Marcelo Belinati esteve no encontro de carros antigos e conversou com os participantes antes de assinar a lei. Segundo ele, com a data comemorativa instituída, a sociedade civil organizada poderá fazer eventos em homenagem ao antigomobilista, a exemplo de carros antigos restaurados, além de fazer divulgações por meio de mídias sociais, debates e palestras de conscientização nos clubes, associações e escolas públicas.







“Vamos fazer eventos regionais, estaduais e nacionais dos apaixonados por carros antigos aqui em Londrina. Ontem estava tudo muito lindo. Foi um show. Temos que parabenizar os organizadores do encontro, os vereadores pela proposição da lei e a todos que participaram do evento, que inclusive teve arrecadação de alimentos”, contou o prefeito.

Segundo o organizador do encontro, Denis dos Santos Goulart, do grupo Quadrados Londrina, somente no domingo 250 proprietários de veículos antigos participaram do encontro no Boulevard Shopping. A entrada para o encontro era um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Com isso, foram arrecadados 400 quilos de alimentos que serão doados para as instituições que atendem crianças e famílias carentes. Para Goulart, a sanção da lei veio em boa hora, pois há muitos anos, os participantes dos antigomobilistas vinham pedido isso, mas não obtinham sucesso.







“Londrina é carente de eventos de carro antigo. Em Cambé, Ibiporã e Jataizinho já existe uma data comemorativa e Londrina não tinha. Eu faço evento há mais de seis anos e nunca tivemos apoio. O Matheus veio nos ajudar e comprou a ideia. Então, mostrei para ele como é o fluxo de pessoas, de famílias e carros em outras cidades, que aqui não tinha. As crianças que veem os carros antigos ficam apaixonadas por eles e nós saímos com os nossos carros daqui, para irmos em outras cidades”, contou o organizador.





O antigomobilismo é um movimento que busca a restauração, conservação e exibição de automóveis clássicos antigos, com o objetivo de manter viva a história desses automóveis. Em Londrina há alguns clubes ligados à área como o Quadrados Londrina, Kustom Garagem e Opaleiros Londrina, que solicitaram a criação da data. Todo primeiro domingo do mês, das 8h às 14h, os grupos se reúnem no estacionamento do Boulevard Shopping.