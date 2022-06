Fusca de 1965 é o primeiro veículo a receber placa preta de colecionadores no Paraná

Um fusca de 1965 foi o primeiro carro a receber a placa preta padrão Mercosul de veículos de coleção. O emplacamento aconteceu durante evento promovido na manhã desta quarta-feira (1º) pelo Seepa-PR (Sindicato das Empresas Estampadoras de Placas Automotivas do Estado do Paraná), em Curitiba.

O fusca é de propriedade do Antônio Carlos Domanski Junior. “O retorno da placa preta foi uma conquista, melhor caracterizando os veículos de coleção. Pra mim foi uma honra ter sido um dos primeiros a ter a placa instalada. Estava ansioso por este momento”, disse Junior.

“A placa preta no modelo Mercosul acabou perdendo um pouco do seu encanto e o segmento não se sentiu acolhido com as normas. E nós entendíamos que era possível mudar a placa preta. Sugerimos uma placa destinada ao uso no território nacional, a qual pudemos regulamentar pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Este exemplo é para mostrar que tudo é possível com diálogo”, afirmou Adriano Furtado, diretor-geral do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná)







Além disso, o encontro teve como objetivo apresentar o sindicato aos empresários do setor, bem como suas propostas, projetos e ações já em desenvolvimento. “O segmento dos estampadores de placa merece atenção. Eles fazem uma parte muito importante de segurança, que é a identificação dos veículos. Então o Detran e vocês precisam trabalhar juntos e em equilíbrio”, disse Furtado.