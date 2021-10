PRF esclarece exigências para passagem à Argentina por Foz do Iguaçu

Com reabertura da passagem à Argentina pela Ponte Internacional da Fraternidade, em Foz do Iguaçu (Oeste), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), esclarece as exigências para entrar no país vizinho.





As autoridades da Argentina pedem o preenchimento de alguns requisitos, que estão em vigor até o dia 1º de novembro, podendo ser prorrogados ou não após essa data.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As exigências incluem o teste de Covid-19 PCR (72 horas) ou testagem rápida e gratuita na Aduana Argentina, comprovante de vacinação completa há, pelo menos, 14 dias, salvo para crianças de 11 anos, Declaração de Saúde Juramentada de Entrada e Saída, exceto aos moradores de Foz do Iguaçu, disponível no site do governo argentino e com validade de 48 horas.

Continua depois da publicidade





São exigidos ainda o documento de identidade (RG) ou passaporte para todos, inclusive aos condutores, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) aos motoristas, CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), autorização para condução protocolada em cartório para os condutores que não forem os proprietários dos veículos, além do Seguro "Carta Verde".





A PRF lembra que aqueles que precisarem podem ligar ao 191 ou comparecerem à uma unidade da PRF.