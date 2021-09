Proteção para motociclistas vai além do capacete e existem produtos personalizados

Os benefícios de optar pela moto como meio de transporte são evidentes e inquestionáveis. É um veículo que oferece maior mobilidade, economia na aquisição, manutenção e combustíveis, além das facilidades urbanas como estacionamento e pedágios mais baratos. Mas para que a condução de motocicletas se torne integralmente vantajosa e tranquila, é preciso apostar em itens pessoais de segurança que vão muito além do capacete.

A dinâmica de pilotagem das motos faz com que todo o corpo do condutor esteja exposto e vulnerável, fazendo com que até mesmo o impacto de pequenas quedas represente um risco à integridade física. Porém, esses riscos podem ser facilmente neutralizados com uso de equipamentos indicados. “Hoje, a legislação brasileira exige somente o uso do capacete como obrigatoriedade para os motociclistas, o que é um problema, pois muitos pilotos acabam não se preocupando e não dando a atenção necessária para a proteção do restante do corpo”, avalia a gerente de marketing e desenvolvimento de produtos da Laquila, empresa do mercado de motopeças.

Um kit completo de segurança pode englobar, além do capacete, jaqueta, calça, bota, luva, joelheiras e protetores de coluna e pescoço. No Brasil, entretanto, é pouco comum notar motociclistas utilizando a maioria desses artigos no trânsito diariamente. “Nós percebemos que as pessoas acabam evitando a vestimenta adequada para motos em função da aparência muito caracterizada que elas têm. As pessoas querem poder descer da moto e já estar com uma roupa normal para seguir a rotina”, explica Érica.





O clima tropical do Brasil também acaba sendo outro empecilho para a difusão dessas roupas e acessórios entre os motociclistas, mas o mercado já oferece opções para atender essa demanda. Mas já existem alternativas, como jaquetas com ventilação e forro removível. Não há necessidade de escolher entre ficar protegido ou permanecer confortável.

Os equipamentos individuais de segurança são ainda mais importantes para quem utiliza a moto como instrumento profissional. “O período de isolamento social impactou diretamente na demanda de entregas a domicílio e consequentemente de entregadores, muitas pessoas adotaram o delivery como uma opção de renda extra, e nós percebemos que estes novos motoentregadores tem uma preocupação maior com proteção o que refletiu num aumento da procura por jaquetas entre os nossos produtos, o que já é muito importante para começar a quebrar a rejeição que ainda existe com o equipamento completo”, conta a especialista.