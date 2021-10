Sedã Arrizo 6, da Caoa Chery, ganha versão de luxo

O segmento de sedãs médios vem reduzindo enquanto os SUVs crescem. Apesar disso, a Caoa Chery resolveu investir na categoria lançando uma versão luxuosa do Arrizo 6, a PRO. O preço sugerido é de R$ 139.990.

O objetivo da marca é ocupar o espaço deixado por modelos como Honda Civic e Volkswagen Jetta, que não devem continuar no mercado brasileiro por mais muito tempo.

As novidades estão na nova grade frontal com detalhes cromados, faróis de LED, luzes diurnas, lanternas traseiras interligadas e rodas exclusivas de 17". Por dentro, a versão PRO recebe nova central multimídia com tela de 10,25" e acabamento preto brilhante no console central.





Entre os equipamentos, a empresa destacou o banco do motorista com ajustes elétricos, sistema de monitoramento de ponto cego e painel digital com tela configurável.

O interior do sedã passa a contar ainda com luzes ambiente que mudam de cor conforme o modo de condução escolhido.





Fabricado em Jacareí (SP), o Arrizo 6 PRO mantém o motor 1.5 turbo da configuração GSX, que segue em linha por R$ 121.990. Ele tem 150 cv quando abastecido com etanol. A transmissão é do tipo CVT com simulação de nove marchas.