Volks, Fiat e Renault já oferecem descontos com novo IPI Verde

SÃO PAULO - As montadoras Volkswagen, Renault e Fiat anunciaram descontos nesta sexta-feira (11) após a publicação do decreto que cria o programa IPI Verde, que zera ou reduz o Imposto sobre Produtos Industrializados para veículos compactos menos poluentes fabricados no Brasil.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), as empresas que já se inscreveram no programa são Stellantis (que abrange Citroën, Fiat e Peugeot), Volkswagen, Renault, Chevrolet e Hyundai.





A reportagem contatou dez marcas, incluindo as sete citadas. Citroën, Peugeot, Chevrolet, Hyundai, Honda ou Toyota não responderam se terão descontos especiais. A BYD, chinesa cujo carro importado não se enquadra nos requisitos do IPI Verde, também não se posicionou.

Publicidade





Veja abaixo os modelos com novos preços e as condições anunciadas pelas montadoras.





Volkswagen diz que dobra desconto do IPI

Publicidade





A VW iniciou a campanha VolksVale+ e diz oferecer desconto equivalente ao dobro do valor do IPI, além de taxa zero de financiamento para alguns modelos. As condições valem até o dia 31 de julho ou enquanto houver estoque.

Publicidade





Modelos incluídos na promoção:





- Saveiro Robust CS: de R$ 109.490 por R$ 88.687 (desconto de 19%, redução de R$ 22.803 mil)

Publicidade

- Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240 (desconto de 8,7%, redução de R$ 11.410)

- Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080 (desconto de 7,3%, redução de R$ 11.410)

Publicidade

- Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854 (desconto de 6,5%, redução de R$ 10.136)

- Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490 (desconto de 10,3%, redução de R$ 16.800)

Publicidade





Renaul corta até R$ 11,4 mil no Kwind





A Renault anunciou nesta sexta que o Kwid terá um corte de R$ 2.000 decorrente do IPI Verde, além de bônus adicionais, resultando em quedas que chegam a R$ 11.400, dependendo da versão:

- Kwid Zen 1.0: de R$ 78.690 para R$ 67.290 (14,5% de desconto, redução de R$ 11.400)

- Kwid Intense 1.0: de R$ 81.790 para R$ 71.290 (12,8% de desconto, redução de R$ 10.500)

- Kwid Iconic 1.0: de R$ 85.190 para R$ 75.690 (11,2% de desconto, redução de R$ 9.500)

- Kwid Outsider 1.0: de R$ 85.290 para R$ 75.790 (11,1% de desconto, redução de R$ 9.500)





Ariel Montenegro, presidente da Renault do Brasil, afirmou que o programa IPI Verde é fundamental para garantir o acesso ao carro zero-quilômetro para o maior número de pessoas.





Fiat oferece Argo e Mobi com desconto





A Fiat também lançou campanha publicitária, chamada "Grande Chance", com preços reduzidos pelo novo IPI Verde. As ofertas são válidas até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques de 50 unidades por modelo.





Os descontos são:





- Mobi Like: de R$ 80.990 por R$ 67.990 (16% de desconto, redução de R$ 13.000)

- Mobi Trekking: de R$ 82.990 por R$ 73.290 (11,7% de desconto, redução de R$ 9.700)

- Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990 por R$ 86.990 (8,4% de desconto, redução de R$ 8.000)

As promoções valem apenas para vendas no varejo para pessoa física e não incluem modalidades como produtor rural, pessoas com deficiência, frota, taxistas e locadoras.





Como funciona o IPI Verde





O programa prevê isenção ou redução do IPI para veículos que emitam menos de 83 g de CO2 por quilômetro, tenham índice de reciclabilidade acima de 80% e sejam produzidos no Brasil com soldagem, pintura, montagem e fabricação de motor local.





Isso exclui os elétricos chineses disponíveis hoje, como os modelos da BYD. Segundo o governo, o objetivo é incentivar a indústria automotiva nacional a produzir carros mais limpos e modernos.

As categorias abrangidas se restringem a modelos compactos, que podem ser hatches, picapes ou utilitários esportivos. A medida estimula a produção nacional de modelos pequenos com tecnologia híbrida flex, que combina etanol, gasolina e eletricidade.





As montadoras interessadas devem solicitar a habilitação dos veículos junto ao Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio). Após a análise e aprovação, uma portaria será publicada com a lista dos modelos aptos a receber o desconto integral. Hoje, a alíquota mínima para esses carros é de 5,27%.





Para os demais veículos, o decreto estabelece um novo sistema de cálculo do IPI, que entra em vigor em 90 dias. A nova tabela parte de uma alíquota-base de 6,3% para veículos de passageiros e de 3,9% para comerciais leves, que será ajustada por um sistema de acréscimos e decréscimos.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.