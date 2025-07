Araponga vai receber extensão do Festival Internacional de Música de Londrina

O Festival Internacional de Música de Londrina chega a Arapongas na terça-feira (15), às 19h, no Cine Teatro Mauá (Rua Uirapuru, 55), com a Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí. Na quarta-feira (16), no mesmo horário e local, o público poderá desfrutar de uma imersão nos ritmos genuinamente brasileiros.

A apresentação "Samba e Choro" que tem acesso gratuito, contará com a participação de professores do FIML. O encerramento da programação na quinta-feira (17), às 19h, em um novo espaço: a Estação Milene, na Rua Jandaia, no bairro Vila Bernardes.

No palco, Gabriel Peixoto Quarteto, em parceria com a cantora Keidma, apresentará um repertório que revisita os clássicos do jazz tradicional. Toda a programação é gratuita, mas para o Teatro Mauá é necessária a retirada de ingressos na plataforma Sympla.





45º Festival Internacional de Música de Londrina.

De 11 a 20 de julho





Programação Artística pelo site: www.fiml.art.br

Em Arapongas, para o Teatro Mauá, retirada de ingressos gratuitos deve ser antecipada pela plataforma

Sympla

Patrocínios e apoios





A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.





Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos:





Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





