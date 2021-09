Seleção de Contos escritos por crianças - Publicação gratuita

Coletânea Philia de Escritores Mirins

EDITAL EU ESCREVO UM CONTO (Coletânea Philia de Escritores Mirins 2021)

Edital de SELEÇÃO DE CONTOS DE ESCRITORES MIRINS que farão parte da Coletânea Philia EU ESCREVO UM CONTO, livro em formato impresso da Editora Philia.





REGULAMENTO:

Seleção de contos de escritores mirins (narrativa ficcional), inédito ou não.

Estão aptos a submeter os contos, autores brasileiros ou estrangeiros, com até 14 anos, devidamente representados pelo seu responsável legal.

O conto deve ser escrito na Língua Portuguesa e enviado revisado.

O conto não deve conter elementos discriminatórios em relação à raça, cor, religião, crença, orientação de gênero ou ideologia política.

O conto pode ocupar no máximo 02 páginas e deve ser enviado em A4, arquivo word, escrito com fonte Arial com tamanho 12 e espaçamento de 1,5cm entre as linhas, sem inserção de qualquer tipo de imagem.

O tema do conto é de livre escolha do(a) autor(a).

Para se inscrever na seleção, o(a) autor(a) enviará, gratuitamente, seu conto anexado em um e-mail, escreverá no campo assunto o título EU ESCREVO UM CONTO e no corpo do e-mail o seu nome completo, nome completo de seu responsável legal e endereço de correspondência. Na sequência enviará o e-mail para [email protected] A Editora Philia se comprometerá em imediatamente confirmar o recebimento do e-mail.

Cada autor(a) pode enviar quantos contos quiser, porém será publicado apenas 01 (um) conto por autor(a), se este for um dos contos selecionados para o livro EU ESCREVO UM CONTO.

O livro EU ESCREVO UM CONTO será impresso com as seguintes especificações: (tamanho 16cm largura x 23cm altura, capa impressa em triplex 250g/m2 – 4X0 color, miolo impresso em papel offset 75g/m2 – 1X1 color, lombada quadrada colada PUR) além do ISBN e ficha catalográfica.

Ao enviar o conto para a participação na seleção através do e-mail [email protected], o(a) autor(a) e seu responsável legal, assumem a autoria e seus Direitos Autorais (inteira e exclusiva responsabilidade na hipótese de constatação de plágio total ou parcial, sujeitando-se às penalidades previstas em lei para o caso de violação de direitos autorais – art. 184, do Código Penal).

Os contos selecionados para a coletânea serão divulgados nas redes sociais da Editora Philia (https://www.facebook.com/editoraphilia e https://www.instagram.com/editoraphilia), no link http://editoraphilia.com.br/coletanea-philia e, seus autores serão comunicados por e-mail. As decisões desta seleção serão soberanas e delas não caberá recurso.

Cada autor(a) que tiver seu conto selecionado receberá gratuitamente 10 (dez) exemplares da publicação do livro EU ESCREVO UM CONTO, que serão enviados sem custos, pelos Correios, para o endereço de sua correspondência. Os autores selecionados poderão adquirir, com exclusividade, outros exemplares da Coletânea, em até 05 dias após o resultado do Edital (quantidade mínima de (10) dez exemplares e valor a ser definido).

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, enviar WhatsApp para (48) 991355913.

Cronograma da seleção:





Recebimentos dos contos: De 08 de julho a 30 de novembro de 2021.

Avaliação e seleção dos contos recebidos pela equipe editorial da Editora Philia: 01 a 31 de dezembro de 2021.

Resultado com os contos selecionados para a coletânea EU ESCREVO UM CONTO: 06 de janeiro de 2022.

Confirmação de autoria através de declaração a ser enviada e assinada (se menor, assinatura do responsável): 06 a 10 de janeiro de 2022. A Editora Philia comunicará o resultado do Edital a todos os autores selecionados, por email, no dia 06 de janeiro – primeira chamada, no dia 08 de janeiro – segunda chamada, e, no dia 10 de janeiro – última chamada, data essa final para resposta do(a) Autor(a). A partir de 11 de janeiro, os autores que enviaram a declaração de autoria até dia 10 de janeiro, terão seus contos publicados na Coletânea Philia de Escritores Mirins – Eu Escrevo um Conto 2021.

Venda de exemplares, exclusiva para os autores com contos selecionados: 06 a 10 de janeiro de 2022.

Editoração e impressão do livro EU ESCREVO UM CONTO: 07 a 31 de janeiro de 2022.

Envio dos exemplares aos autores dos contos do livro EU ESCREVO UM CONTO: 01 a 15 de fevereiro de 2022.

Ao inscrever-se para participar desta seleção, o(a) autor(a) manifesta que aceita os termos e condições deste Edital e se selecionado(a), estará autorizando, de pleno direito, a publicação do conto, em caráter irrevogável e irretratável, mediante a declaração de autoria preenchida, assinada e enviada pela Editora Philia, após o resultado da seleção, dentro do prazo previsto acima.

A Editora Philia, reserva-se o direito de alterar qualquer item do Edital desta Coletânea, se necessário for, que venha a comprometer sua realização.

Os contos enviados e não selecionados para a Coletânea, para fins de segurança, serão apagados das bases de dados da Editora Philia.