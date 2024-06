Francine Cruz lança livro de poemas para crianças

ESCRITORA CURITIBANA LANÇA LIVRO DE POEMAS PARA CRIANÇAS

Poemas para brincar nas quatro estações foi aprovado no Edital de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e é o mais recente livro de Francine Cruz



Poemas para brincar nas quatro estações contém 40 haicais que reúnem num mesmo cenário os encantos da natureza e as alegrias da infância em uma das estações do ano. Como o nome já diz, são pequenos poemas a serem experimentados por crianças de todas as idades, até mesmo as que já são avós, mas mantém os sonhos e o entusiasmo da infância.







Nesta obra, Francine Cruz utiliza todas essas características do haicai, resgatando a essência do olhar contemplativo e criando belos haicais para cada uma das quatro estações. "Aqui, a poesia também brinca com a palavra, habita as pequenas delícias, traz a quem lê as pausas necessárias a esse mundo. O livro é um convite: abra estas páginas com os olhos meditativos de quem observa o mundo pela primeira vez", diz a autora.

SOBRE A AUTORA:



Francine Cruz é licenciada em Educação Física (UFPR, 2006) e Letras Português-Inglês (UTFPR, 2016), especialista em Atividade Física e Saúde (UFPR, 2008) e Educação das Relações Étnico-Raciais (UFPR, 2015), mestre e doutoranda em Educação (UFPR). É professora e autora, entre outros, dos livros Amor, Maybe (Ícone Editora, 2011), A Casa dos Dois Amores (Donizela, 2022), e Vovô foi embora, mas deixou muita Foto de Lucas Fermin história (Donizela, 2023).



FICHA TÉCNICA:



Título: Poemas para Brincar nas Quatro Estações



Autora: Francine Cruz

Editora: Donizela ISBN: 9786585273220

Páginas: 52 Preço: R$30,00

Onde comprar: Poemas para brincar nas quatro estações | Editora Donizela

EVENTOS DE LANÇAMENTOS:



II FESTIVAL DA PALAVRA - MEMORIAL DE CURITIBA 20/06/2024



R. Dr. Claudino dos Santos, 79 - São Francisco, Curitiba - PR

Horário: das 17:30 às 18:30





BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - SESSÃO INFANTIL - 06/07/2024



R. Cândido Lopes, 133 - Centro, Curitiba - PR

Horário: das 11:00 às 13:00 horas.





REDES SOCIAIS:

Instagram: @francinecruzescritora

Site: escritorafrancinecruz.com