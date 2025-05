Entrevista com a líder do Executivo na Câmara - 2ª parte

Trabalhar pela inovação vem ao encontro das principais diretrizes do prefeito Tiago Amaral que desde o início, inclusive nesta coluna, estabeleceu a inovação como prioridade absoluta como forma de buscar soluções para a cidade de Londrina. Nesse sentido, de que maneira a senhora pretende atuar como líder do Executivo na Câmara de vereadores?





É importante pontuar diversos aspectos. O primeiro é valorizar o secretariado técnico e que entende de inovação, composto pelo prefeito. Exemplo disso é o que a secretária Vivian Feijó já tem feito na Saúde, implementou processos simples de inovação que quando aplicados e já surtiram efeitos e estão zerando filas de espera por alguns exames.

Em breve teremos também a implementação da Lei de Liberdade Econômica, desenvolvida pelo secretário de fazenda Eder Pires, a qual evidencia e exemplifica a postura do prefeito Tiago Amaral, visão moderna de gestão, dinâmica, que usa a tecnologia para desburocratizar a cidade e dar celeridade ao fomento de empregos. Uma situação importante para o londrinense e que serve para ilustrar a importância disso tudo é que, com essa revisão e otimização, o munícipe conseguirá tirar o alvará de forma muito mais rápida a partir de um processo inovador que ajustou fluxos internos, investindo em qualificação humana e formas criativas de administrar. A proposta do município é mudar a forma de agir, atraindo empresas, gerando empregos, dando maior acesso e autonomia ao munícipe.





Defender projetos como esses, para mim, é empolgante, já que sonho com uma cidade desenvolvida, dinâmica e atrativa, isso perpassa pela inovação, geração de emprego e renda para o cidadão, assim como o prefeito Tiago Amaral. Precisamos ter dentro da própria Prefeitura de Londrina equipes que promovam a integração com o ecossistema de inovação, que dialoguem com os mais variados setores da sociedade, como o empresariado, as organizações da sociedade civil e demais atores sociais.

É preciso buscar soluções simples, eficazes e baixo custo, assim como no meu projeto de QR Code que fiscaliza obras públicas, traz transparência, da autonomia ao munícipe, pois é um projeto ligado à inovação. O prefeito já mostrou que vai seguir nessa direção e para tanto precisa do apoio da Câmara de Vereadores, vai apresentar projetos estratégicos para o desenvolvimento social e econômico, para melhorar a cidade a curto, médio e longo prazo, usando a inovação de processos. É claro que os estudarei, explicarei aos demais vereadores e defenderei, sobretudo aqueles que busquem, por exemplo, resolver problemas e que atendam às necessidades da comunidade, pois afetam a todos.





A inovação não é um bicho de sete cabeças, não precisa ser custosa, mas deve ajudar o cidadão a ter acesso a informações e serviços que o município presta. Pegar um aplicativo, ou entrar no site da prefeitura, por exemplo, e fazer uma solicitação, uma consulta ou um pagamento que hoje exige que ela venha a Prefeitura é agir de forma respeitosa com o munícipe. Queremos que este mesmo cidadão, acompanhe também, quanto tempo vai levar para ter o problema dele resolvido. Que ele seja um agente de transformação de Londrina por meio da inovação. O prefeito Tiago Amaral acredita muito nisso e pra mim vai ser até uma honra lutar por essas causas porque eu acredito ser viável construir uma cidade transparente, com livre acesso à informação, mais inclusiva e mais justa.





