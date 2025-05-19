Entrevista líder do Executivo na Câmara de Londrina – Flavia Cabral

No seu primeiro mandato a senhora apresentou uma série de proposições visando o desenvolvimento da inovação. Um deles, inclusive abordado nesta coluna, foi o projeto de lei do QR Code em obras públicas, uma ideia absolutamente inovadora com o propósito muito nobre de desenvolver a transparência e aumentar a participação popular na administração pública. Nesse novo mandato, a senhora pretende seguir nessa mesma direção?





Nós somos uma sociedade carente de inovação em todos os segmentos e eu defendo várias pautas vinculadas a essa temática: a educação, a defesa das mulheres, a inovação como instrumento voltado à melhora da gestão pública no que diz respeito à fiscalização são bons exemplos. Em todas elas nós percebemos a necessidade fundamental de trazer uma inovação incremental, que resolva problemas no dia a dia de forma simplificada. Não necessariamente uma inovação disruptiva, que muda tudo e que custa muito caro, mas aquela que facilita a nossa vida, que melhora a vida do cidadão, por exemplo, diminuindo ou eliminando a burocracia, ou ainda simplificando o acesso das pessoas aos serviços públicos. Minha ideia é somar neste trabalho de desenvolver a inovação que melhore a vida do cidadão londrinense, com soluções simples e eficazes. A gente ouve a população e sabe que há muitos pontos a serem aprimorados, principalmente na melhora da máquina pública.

Importante lembrar do meu projeto de lei que originou a Lei Municipal n° 13.303, a qual regulamenta a sinalização QR Code em placas de identificação de ruas e avenidas, obras públicas e pontos turísticos, e também em prédios do município. Segundo a normativa, qualquer cidadão que tenha um celular com câmera, ou seja, praticamente todo mundo, ao direcionar a câmera para o código QR Code, terá acesso ao site oficial da Prefeitura. Nele, há informações turísticas, funcionamento dos serviços públicos, localização geográfica, além de dados sobre obras públicas realizadas em Londrina.





Esta proposta de inovação vem ao encontro da preocupação mundial com transparência das ações realizadas pelos entes públicos e ainda beneficia a população disponibilizando informações relevantes de forma simples e rápida, já que nem sempre o cidadão tem tempo e condições de buscar esses dados no site da Prefeitura, por exemplo.

Meu projeto veio na esteira da necessidade de o poder público criar instrumentos de disponibilização de informações de interesse geral por meio de tecnologias acessíveis e de baixo custo. A inovação surgiu depois de a iniciativa privada criar, testar e aprovar a ferramenta QR Code em grande escala, o que significa que a população em geral validou a tecnologia por conta da sua virtudes, como praticidade, simplicidade e sem ônus para o cidadão.





Isso mostra que o mais importante em muitos casos não é o setor público preocupar-se em lançar inovações disruptivas rapidamente que vão mudar toda a estrutura do mercado, mas, antes disso, incorporar tecnologias em benefício do cidadão.

(Continua na próxima segunda)





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)