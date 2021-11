Ana Cristina Cesar ressignificada

Foi lançado no dia 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia, o livro “A Obra Poética de Ana Cristina Cesar: Ressignificação do Biografismo” de autoria da professora e escritora Francine Cruz. Além de partilhar a mesma árvore genealógica de Ana Cristina, a autora também compartilha da mesma paixão pela literatura, fatores que unem essas duas escritoras separadas pelo tempo e espaço. “A Obra Poética de Ana Cristina Cesar: Ressignificação do Biografismo” é fruto de uma intensa pesquisa e traz elementos teóricos sobre as questões biográficas que permeiam a obra de Ana Cristina, ressignificando-as para o leitor. Além disso, o livro também apresenta a análise de cinco poemas do livro “A teus pés” de Ana Cristina Cesar e uma crônica feita em homenagem à poeta. O livro está disponível em e-book pelo site da Amazon (link: https://amzn.to/2ZC0yEO), no valor simbólico de R$ 5,99, ou para leitura gratuita no kindle unlimited. Para maiores informações visite: www.escritorafrancinecruz.com