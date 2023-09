CRIANÇAS E BALEIAS

Você não fica admirado com a inteligência das crianças? As crianças de hoje são tão inteligentes! Eles expressam suas opiniões com espontaneidade. Falam coisas que os adultos raramente têm a coragem de dizer. Vejam o caso de um contador de histórias. Ele foi convidado pela direção de uma escolinha de Curitiba:

– Hoje falarei de um peixe muito, muito grande. Nossa história é sobre uma baleia...

E fez uma pausa para ver a reação da criançada.

Cidinha, uma menina de 5 anos gritou:





– Baleia não é peixe! Falaram na televisão! – levantando os ombros, como quem pergunta: quem não sabe disso?...

Crianças bem informadas, ás vezes, deixam os pais em maus lençóis.