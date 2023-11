Educação de Jucélia Betinardi

A educação é um fator muito importante em nossa vida, sem ela nós seríamos sem valor. Devemos ser bem educados em todos os lugares que estamos: nas ruas, na escola, no trabalho, etc. Em todos os ambientes em que somos inseridos devemos saber nos portar, ao falar com os outros, principalmente com nossos pais, pois o respeito com eles faz parte de nossa educação. As pessoas sempre ficam admiradas com alguém bem educado e dão mais valor à elas.

Podemos observar que para tudo na vida deve haver gentileza, pois sem ela nos tornamos agressivos, falamos sem pensar, o que poder acabar magoando alguém. Portanto se formos sempre bem educados com todos, encontraremos a verdadeira paz em todos os ambientes. Através dessa paz poderemos formar um conjunto de pessoas verdadeiras, em que possamos confiar em nosso dia a dia.





Jucélia Betinardi