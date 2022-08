Evento com conversa poética de Elciana Goedert

No próximo domingo, 07 de agosto, a poeta Elciana Goedert, acadêmica da AVIPAF - Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia - estará na Feira do Poeta conversando sobre seu último trabalho, o livro Amores em degradê, e convidando o público presente a fazer leitura dos poemas do seu livro.

A obra, lançada no dia 22 de junho na Biblioteca Pública do Paraná, foi editada por Catarina Maul, da Bem Cultural Editora, de Petrópolis (RJ). Nela a poeta organizou os poemas em vários capítulos, cada um deles relacionado a um tipo de amor presente na vida do ser humano, inclusive o desamor:

o amor e suas expectativas

o amor e a decepção

o amor e o desejo

o amor incondicional

o amor próprio

um amor: a saudade

o desamor

o amor ao próximo

o amor à palavra

o amor à natureza

o amor espiritual

A capa e diagramação diferenciada foi criação de Rodrigo Santana CB, grafiteiro e ilustrador residente em Petrópolis e que faz parte da equipe da Bem Cultural.

No evento deste domingo Elciana, em nome da escritora Isabel Furini, também estará entregando medalhas do projeto Poetizar o Mundo para alguns escritores indicados no ano de 2020 e 2021:

1. Carla Ramos

2. Carlos Eduardo Muniz (in memoriam)

3. Izabel Liviski

4. Jusssara Salazar

5. Maria Teresa Marins Freire

Quem estiver em Curitiba, na região do Largo da Ordem, apareça por lá!



Entrada gratuita

Dia: 07/08/22

Horário: 11h às 13h

Local: Feira do Poeta

R. Cel. Enéas, 30 - Largo da Ordem

Curitiba - PR